Aouste et Crest : les hirondelles se portent bien

Près de 500 nids occupés ont été décomptés par des bénévoles.

La cité scolaire Armorin, à Crest, n’héberge pas seulement le plus grand nombre d’adolescents de la vallée. Elle accueille aussi la plus grande colonie d’hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) de la vallée de la Drôme. Les résultats d’un comptage mené à Crest par des bénévoles, le 12 juillet dernier, montrent 295 nids occupés, dont 217 au lycée Armorin (soit 73 % du total) et 78 dans le centre-ville, un chiffre en hausse par rapport à 2022 (60 nids). La veille, un comptage similaire a dénombré 252 nids dans le centre-bourg d’Aouste-sur-Sye, principalement sur la rive droite, dans la partie historique du village.

Ces deux comptages ont été menés par des passionnés et des scientifiques, dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale...

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025