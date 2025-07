Le Tour dans notre Val de Drôme

Cyclisme : Allex est-il devenu village incontournable ?

Le Tour de France est passé à Allex le mercredi 23 juillet lors de la 17e étape Bollène-Valence, longue de 160 km, de type « plat » selon les organisateurs, mais tout de même avec un dénivelé positif de presque 1700 mètres ! Les coureurs avaient à escalader, près de chez nous, les cols du Pertuis (Dieulefit) et de Tartaiguille (Marsanne). On se doutait bien que les sprinters se tailleraient la part du lion en terre drômoise, même si quatre échappés ont tenté d’emblée et durant 150 km de leur tenir la dragée haute avant d’être rejoints à 8 km de l’arrivée...

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025