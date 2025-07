Quelle gestion de l’eau d’ici 2050 ?

Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Drôme a été approuvé.

Près de dix ans de concertation, de débats, d’études et de rédaction. Après sa première adoption en 1993, une réécriture en 2013, une nouvelle version du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) du bassin de la rivière Drôme a été approuvé le 8 juillet dernier par la Commission locale de l’eau (CLE). Cette instance, qui compte cinquante-deux membres, est une sorte de parlement local de l’eau et réuni tous les acteurs du territoire : élus, usagers, associations, agriculteurs, représentants de l’État…

Le Sage est un document administratif de planification important puisqu’il fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre ses différents usagers...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : Où en est le débit de la Drôme ?

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025

Photo : © SMRD