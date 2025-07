Le karst de la Gervanne continue de faire parler

La première partie de l’étude sur cette potentielle ressource en eau a été rendue publique.

La salle était comble le mercredi 9 juillet à la salle des fêtes de Beaufort-sur-Gervanne lors de la réunion publique portant sur le rendu de la première partie de l’étude sur le karst de la Gervanne. Ce qui est tout, sauf une surprise, tant cette étude est devenue un point de crispation entre le maire de Beaufort Gérard Gagnier et le collectif Sauvez la Gervanne (voir Le Crestois du 30 mai dernier).

Pour rappel, cette étude est menée par les communautés de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et du Val de Drôme (CCVD), avec le Syndicat mixte des eaux Drôme et Gervanne (SMEDG), à la demande du Schéma de cohérence territorial (Scot) vallée de la Drôme. Commencée en 2024, elle vise à établir une connaissance plus fine de la gigantesque masse d’eau potable s’étalant du synclinal du Vellan jusqu’à la Drôme, dont la Gervanne est un des exutoires. Or, en 2004, un pompage au niveau de la résurgence des Fontaigneux, dont le but était de soutenir le débit de la Drôme en période d’étiage, avait abouti à un assèchement temporaire de la Gervanne. D’où l’inquiétude de certains habitants, que porte le collectif Sauvez la Gervanne, et qui craignent de voir l’eau du karst pompée toujours plus...

Article publié dans Le Crestois du 18 juillet 2025