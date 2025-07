Hervé Mariton chevalier de la Légion d’honneur

L’ancien maire de Crest fait partie de la promotion du 14 juillet.

Promu pour « 42 ans de services ». Le Journal officiel a publié le dimanche 13 juillet la liste des personnalités distinguées dans la promotion de la Légion d’honneur du 14-Juillet. Parmi elles, Hervé Mariton, l’ex-maire de Crest (UDF, UMP puis Les Républicains) de 1995 à 2024, ancien ministre des Outre-mer de mars à mai 2007, député de la Drôme de 2007 à 2017 et conseiller régional entre 1986 et 2002.

Toujours conseiller municipal à la mairie de Crest, il a été promu Chevalier de la légion d’honneur par le ministère de l’Intérieur. C’est le premier grade avant ceux d’officier, de commandeur, de grand officier et, le plus élevé, de grand-croix.

S’il n‘en tire pas « une gloire particulière », il se dit au Crestois « très honoré » par cette distinction qui vient récompenser son engagement comme élu, et pas seulement. Il rappelle qu’il a aussi été haut fonctionnaire et qu’il occupe actuellement les postes de président de la Fédération des entreprises d’Outre-mer et de président du Conseil franco-britannique.

La date de la cérémonie officielle de la remise de cette Légion d’honneur n’est pas encore connue.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 18 juillet 2025