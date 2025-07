Tibet Vallée de la Drôme proche de la fin ?

L’association, créée il y a bientôt vingt ans, a besoin de nouveaux adhérents et bénévoles.

L’association Tibet vallée de la Drôme (TVD) a tenu son assemblée générale ordinaire le vendredi 4 juillet en présence d’une dizaine d’adhérents. À l’aube de son vingtième anniversaire, elle s’est fortement interrogée sur son devenir.

En effet, au regard des turbulences du monde, la défense et la promotion des populations menacées devient une gageure quasi impossible à gérer pour toutes nos petites associations locales. À l’heure où la Chine revendique le droit de désigner le futur Dalaï Lama au mépris des règles définies par les instances dirigeantes bouddhistes, et où le Musée Guimet, musée national des arts asiatiques de Paris, décide de supprimer toute référence au Tibet dans ses salles d’exposition, semblant par là-même répondre aux diktats chinois voulant faire disparaître la notion même de Tibet, notre association subit de plein fouet une désaffection inéluctable. Cette dernière est liée à une forme d’individualisme plus marquée qui a de fortes conséquences sur nos fonctionnements et qui limitent par extension nos marges de manœuvres.

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION !

TVD ne déroge malheureusement pas à cette ambiance actuelle. La baisse sensible du nombre d’adhérents de ces dernières années, liée à un vieillissement des bénévoles intéressés par nos actions rend ces dernières de plus en plus complexes à mettre en place. Néanmoins, cette année 2024 a été, une fois de plus, riche et forte en actions et en émotion, toutes axées vers l’accompagnement des familles tibétaines de la région de Valence (environ une trentaine de personnes), le soutien à la scolarisation de trois enfants tibétains en exil au Village d’enfants tibétains de Dharamsala, en Inde, qui leur permet de garder leur langue et leur culture traditionnelle, le parrainage d’un prisonnier politique grâce à l’engagement de la Ville de Crest et la découverte des régions himalayennes par le biais de deux conférences sur la route de la soie et du Mustang.

L’association privilégie toujours ses actions sur la vallée, où elle possède son siège social et où toutes les bonnes volontés sont acceptées et accueillies par une équipe dévouée et bienveillante. Rejoignez-nous ! Vous pouvez nous joindre à tibetvalleedeladrome@orange,fr ou au 06 73 76 77 76. Nous avons besoin de vous...

Article publié dans Le Crestois du 18 juillet 2025