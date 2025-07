Des férus de papillons au parc de la Saleine

Qu’est-ce qui a deux antennes, deux paires d’ailes et six pattes ?

Le mercredi 2 juillet en fin de matinée au parc de la Saleine, le parc du Vercors, en partenariat avec la mairie de la ville de Crest, a organisé un évènement autour de la biodiversité communale : « À la découverte des papillons ». Cette promenade pédagogique était animée par Lucas Leconte, un jeune lépidoptériste (spécialiste des papillons).

Une dizaine de personnes courageuses, dont deux très jeunes, se sont déplacées malgré la chaleur écrasante. Les plus motivés avaient apporté leur filet à papillons. Boris Transinne, adjoint à la jeunesse et à la culture à la mairie de Crest et aussi illustrateur et graphiste spécialisé en biodiversité était ravi de pouvoir partager toutes ses connaissances en matière de papillons...

Article publié dans Le Crestois du 11 juillet 2025