Timbres, pièces et cartes anciennes, rares ou pas

Une journée philatélique et numismatique s’est tenue à l’espace Soubeyran dimanche 6 juillet.

C’est le rendez-vous des amoureux des antiquités, et plus précisément des collectionneurs de timbres, pièces, billets et autres cartes postales anciennes. Dimanche 6 juillet, ceux-ci ont pu arpenter les couloirs du salon organisé par l’association philatélique, numismatique et cartophile de Crest, à la recherche de la perle rare complétant un album d’une pièce ou d’un billet.

Jean-Jacques Goetter, président de l’association, avait plusieurs motifs de satisfaction : « Cette année, on a réussi à avoir quatorze exposants, c’est beaucoup mieux que l’année dernière. Et notre association accueille de jeunes nouveaux membres, dont une jeune fille de dix-huit ans ».

« Dix-neuf », précise l’intéressée prénommée Mélanie, confiant collectionner les timbres, influencée par la passion dévorante de son papa. Lequel, d’ailleurs, était très concentré pour la convaincre d’acheter un album ‒ « une affaire ! » ‒ à un des exposants du salon. Mélanie explique : « J’aime bien les motifs, les couleurs. Je collectionne plutôt les timbres français et récents. » Reste que le temps où hériter d’une collection de timbres ou de pièces anciennes était une chance est bien terminé.

D’autres antiquités sont moins dépréciées. Ainsi en est-il des billets de banque, allant du billet de dix francs avec sa tête de Gavroche (que certains lecteurs se souviennent peut-être avoir eu en main), jusqu’à un très rare exemplaire de billet de cinq mille francs dessiné par le peintre François Flameng datant de 1918. De quoi s’offrir un voyage immobile dans des époques révolues d’un passé qu’il serait bon de ne pas oublier trop vite.

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 11 juillet 2025