À l’hôpital, les retraités à l’honneur

Dix-sept agents du centre hospitalier partent en retraite.

Un engagement constant pour le service public hospitalier, parfois depuis plus de trente ans. Le vendredi 27 juin, une cérémonie était organisée au centre hospitalier de Crest pour célébrer le départ à la retraite de dix-sept agents. Six d’entre eux étaient présents, entourés de la directrice de l’hôpital Marie-Lise Moullet, du président du conseil de surveillance Hervé Mariton, de la maire de Crest Stéphanie Karcher et de plusieurs de leurs collègues...

Article publié dans Le Crestois du 11 juillet 2025