La gestion des sites d’escalade change de main

Des accords de délégation ont été signés sous les aiguilles de Saoû.

Nous avions relaté dans nos colonnes l’incroyable mésaventure qui a mis en péril l’utilisation de multiples sites naturels d’escalade en France. Rappelons-en les grandes lignes : à la suite d’un accident, un procès avait abouti à condamner la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) à verser des indemnités aux plaignants en tant que responsable du site. En réaction, la FFME avait déconventionné l’ensemble des falaises sous sa responsabilité, poussant de nombreux propriétaires à en interdire l’escalade pour ne pas être traînés en justice en cas d’accident. On imagine l’émoi et la stupeur parmi les deux millions de grimpeurs français assidus. Chacun y est allé de sa solution, nombreux rejoignant alors la Fédération des clubs alpins français et de montagne (FFCAM).

La Drôme, à l’initiative première de certains clubs locaux, a adopté un schéma qui semble convenir à l’ensemble des parties...

Article publié dans Le Crestois du 11 juillet 2025