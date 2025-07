Municipales : l’Avant Pays en ordre de marche

L’association, qui souhaite fédérer la gauche, a lancé une série d’ateliers.

Une association pour faire vivre au niveau local l’union de la gauche et le Nouveau front populaire. L’Avant Pays a été créée au lendemain des élections législatives de juin et juillet 2024 et de la réélection dans la troisième circonscription de la Drôme de la députée Les Écologistes Marie Pochon.

À moins d’un an des élections municipales, l’association a lancé le samedi 28 juin à la salle des Acacias de Crest la première réunion de « formation » d’une série à venir. Cet après-midi était consacré à la question du logement...

Article publié dans Le Crestois du 11 juillet 2025