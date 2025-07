L’explosion de la passion pour l’histoire locale

Étonnant paradoxe : la forte mobilisation en sa faveur se voit peu.

C’est une véritable explosion. Partout, dans nos territoires, des femmes et des hommes fouillent les archives, sollicitent des anciens et fixent sur le papier ce que fut la vie de leurs villages. Le Crestois a raconté dans ses colonnes le remarquable travail de Mado Liotard, à Chabrillan. Il en a fait autant pour le groupe qui, à Allex, a enquêté sur l’histoire de la localité et dont on attend prochainement un livre.

À Beaufort-sur-Gervanne, au moment des évocations de la Libération, le groupe Dissidence 44 avait réussi un coup magnifique en réunissant sur place jeeps, uniformes, postes de radio. Dans la même commune, le travail notable de Joël Mathieu, dans son petit musée de la Résistance de la Gervanne, a sauvegardé le souvenir de ceux qui se sont battus. Son fonds doit être transféré à Vassieux. Chaque fois, un public considérable est venu participer aux manifestations. On ne le dira jamais assez...

Article publié dans Le Crestois du 4 juillet 2025