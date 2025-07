Karol, Denis, Wolfgang et les enfants

Le festival Mozart dans la Drôme fait escale à Crest le 8 juillet à l’Eden.



Denis Cheissoux, conteur

Si entre les enfants et la musique classique la connexion est parfois hésitante, le souvent facétieux Mozart est l’un des plus capables de tisser des liens et d’ouvrir des portes... ou plutôt des oreilles. C’est dans ce sens qu’ont travaillé l’auteur Guillaume Métayer et le pianiste-compositeur et coauteur Karol Beffa pour proposer un conte musical nommé, tout simplement, La fugue enchantée.

Les deux hommes se connaissent bien et ont déjà travaillé sur l’univers de musiciens comme Maurice Ravel, Beethoven ou Satie...

Article publié dans Le Crestois du 4 juillet 2025