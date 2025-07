Une Saint-Pierre caniculaire

La traditionnelle fête patronale a fait le plein le samedi 28 juin.

C’est une fête populaire très attendue depuis plus de trente ans : la Saint-Pierre et son célèbre corso nocturne. Organisée par le comité des fêtes, elle a lieu le samedi 28 juin. La grande fête foraine du Champ de Mars a lancé les hostilités dès le vendredi soir. La grande foire, malgré une chaleur harassante, a attiré les badauds de 8h30 à 18 heures cours Joubernon et rue Aristide-Dumont avant qu’une série de concerts ne prenne le relais place du docteur Maurice-Rozier. Sont montées sur scène les fanfares des Enfants de la Joyeuse et de l’Écho du Diois, qui ont ensuite laissé la place à la vingtaine de membres des Tambours d’Arcole, tous vêtus d’un uniforme impeccable, venus du Vaucluse.

Nouveau cette année, une dizaine de voitures anciennes ont défilé entre l’espace Soubeyran et le cours de Verdun, ouvrant la voie au corso.

Le défilé a démarré peu après 22 heures, la foule s’étant massivement regroupée sur le parcours. « Nous avons rarement vu autant de monde », assure Gilles Rabois, le président du comité des fêtes. Bravo aux créateurs, conducteurs et passagers des douze chars plus impressionnants les uns que les autres et confectionnés par diverses associations ou représentants de comités des Bouviers.

Le comité des fêtes vous donne désormais rendez-vous le 14 juillet pour le bal du Champ de Mars : ses bénévoles tiendront la buvette. N’hésitez pas à leur faire un coucou républicain !

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 4 juillet 2025