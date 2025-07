Poésies hospitalières à l’Espace liberté

La galerie a accueilli l’exposition Terre et temps.

La chargée de mission culture et santé du centre hospitalier Drôme-Vivarais, Sophie Charpentier, présentait le jeudi 26 juin à la galerie Espace liberté les créations de quatorze artistes en herbe dans le cadre du programme régional « Culture et santé », porté par l’Agence régionale de santé, la direction régionale des affaires culturelles et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec les équipes du centre hospitalier Drôme-Vivarais.

Tout a commencé il y a trois ans...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 juillet 2025