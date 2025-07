Opéra et châteaux : c’est parti !

Des concerts jusqu’au 27 juillet.

Le festival d’art lyrique Opéra et châteaux a officiellement débuté le dimanche 29 juin au temple de Crest avec un récital romantique pour voix, violon et piano. Le directeur musical, le chef d’orchestre Andrei Chectvhouk, accompagnait au piano la soprano d’origine ukrainienne Svitlana Vlasiuk et un virtuose, le premier violon de la Garde républicaine, Guillaume Barli.

La semaine s’est poursuivie le mercredi 2 juillet, toujours au temple de Crest, avec un concert réunissant les stagiaires du festival et les élèves de l’école de musique puis un concert en plein air au quartier de la Prairie le lendemain.

Prochaine date le vendredi 4 juillet à 18 heures au domaine Peylong de Suze pour un récital « Opérette au caveau », avant l’opéra de Tchaikovski Eugène Onéguine le mercredi 9 juillet à la Tour de Crest, rejoué le vendredi 11 juillet dans la cour de l’école de musique à 21h.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 4 juillet 2025