La Brouillonnerie ou la couleur des mots

Un atelier de création graphique est installé rue Archinard.

L’atelier de création graphique La Brouillonnerie, installé rue Archinard, s’ouvre au public avec des formations et des prestations pour accompagner un projet d’écriture et donner de la couleur aux idées. Trois artistes se partagent cet espace en colocation. Ici, point de travail sur l’ordinateur mais une paisible approche de l’écriture en couleur, de mise en image et un point ressource pour passer de l’idée à la création...

Article publié dans Le Crestois du 27 juin 2025