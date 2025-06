Bruno Catalano à l’honneur au centre d’art

Le centre d’art expose le travail du sculpteur crestois jusqu’au 5 octobre.

On a aperçu, ces derniers jours, leur grande silhouette s’installer de-ci de-là, sur les places et dans les rues de la ville. Ces voyageurs de bronze, porteurs d’une valise ou d’un sac, le regard pointé droit vers l’horizon... Et cette déchirure qui les traverse tous, nous en raconte plus sur l’exil que mille mots ne sauraient le faire. Les sculptures de Bruno Catalano – vous les aurez reconnues – sont au cœur d’une exposition exceptionnelle au centre d’art de Crest (et dans les rues de la ville, donc) qui se tiendra jusqu’au dimanche 5 octobre.

Une exposition qui a été inaugurée le vendredi 20 juin, sur le parvis du centre d’art...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 27 juin 2025