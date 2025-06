À Crest, le Bistro nomade prêt à ouvrir

Grande inauguration le 21 juin pour la Fête de la musique.

Vous les avez peut-être vu s’activer en passant près du rond point des Insurgés, aménageant la terrasse ou la salle du futur restaurant. Ils l’assurent : tout sera fin prêt pour l’inauguration le soir du 21 juin, pour la Fête de la musique. Olivier Allain et Nicolas Montagard sont sur le point d’ouvrir le Bistro nomade, à la place de la Pizzeria, face au Champ de Mars.

Les deux associés, amis dans la vie, travaillent sur le projet depuis le mois de février, aidés par les conseils et le soutien financier de l’association IVDD. Olivier était alors cuisinier au foyer de l’Amape, et Nicolas, que vous avez probablement aperçu sur le marché, bien occupé par ses activités de champiculteur à Champi d’ici.

Le restaurant sera un « bistro moderne », explique Nicolas, le futur chef, avec « une cuisine de voyage ainsi que des classiques revisités » et des plats de taille différentes selon l’envie et l’appétit. Parmi les premières propositions dévoilées : houmous garni, socca (la traditionnelle galette de pois chiches niçoise) et tartes flambées. L’objectif est de renouveler la carte régulièrement, au gré des saisons. Des pizzas devraient venir la garnir dans le cours de l’été, le temps que l’équipe prenne ses marques.

Pour se faire une idée, rien de mieux que d’aller faire un tour à l’inauguration le soir du samedi juin, pour la Fête de la musique, avant l’ouverture officielle, le jeudi 26 juin. Le DJ Dirty Baile y posera ses platines pour un set retransmis en direct sur Radio Saint-Ferréol de 20h à minuit. Ambiance nomade garantie.

Clément Chassot