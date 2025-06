Un vaste projet d’aménagement à Mazorel

200 logements pourraient sortir de terre. L’IME du Val Brian devrait quitter Grâne pour Crest.



En jaune, le secteur couvert par la taxe d’aménagement majorée

C’est un projet d’envergure. Le lundi 16 juin, à l’occasion du conseil municipal, la maire de Crest, Stéphanie Karcher, a présenté, au détour d’une délibération qui venait conclure une assemblée longue et studieuse, un vaste projet d’aménagement pour le quartier de Mazorel. L’objet du vote : fixer le taux d’une « taxe d’aménagement majorée » applicable sur un secteur de 9,1 hectares, entre la rue Driss-Chraïbi et le chemin de Mazorel, à quelques encablures du collège Revesz-Long et du centre hospitalier de Crest.

Une taxe qui permettra de financer les aménagements nécessaires au développement de cette vaste zone qui pourrait bientôt accueillir de nouveaux logements individuels et collectifs...

Article publié dans Le Crestois du 20 juin 2025