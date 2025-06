Un site classé à Suze, Gigors et Cobonne ?

Le synclinal de Saint-Pancrace et le plateau du Savel pourraient être classés. Pour quoi faire ?

Ce n’est pas tous les jours que cela arrive : une réunion publique où tout le monde s’accorde à dire que la beauté de son cadre de vie mérite amplement d’être préservée. Et que l’État offre la possibilité de le faire – dans une certaine mesure, bien sûr. Ainsi, le mardi 17 juin a eu lieu une réunion publique organisée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), en présence du responsable Christophe Ballet-Baz, et de l’inspectrice des sites classés dans la Drôme, Élodie Courtiade. Ceux-ci étaient venus présenter l’avancée du travail fourni par leurs services afin que le synclinal de Saint-Pancrace, le plateau de Savel et leurs abords deviennent le 20e site classé de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 20 juin 2025