Faire de Sainte-Anne une maison commune

À l’Ehpad Sainte-Anne, une journée de joie dans un lieu de vie à soutenir.

Le vendredi 13 juin, l’Ehpad Sainte-Anne de Crest a célébré sa fête annuelle dans une ambiance conviviale et ensoleillée. Résidents, familles et soignants se sont réunis autour d’un buffet festif et de moments musicaux joyeux. Une belle journée placée sous le signe du partage, qui a rappelé combien cet établissement est avant tout un lieu de vie, chaleureux et vivant.

Car au-delà des soins, l’Ehpad Sainte-Anne se distingue par une dynamique humaine forte...

Article publié dans Le Crestois du 20 juin 2025