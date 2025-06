La déchetterie de Crest dans le flou

La 3CPS veut réorganiser le service public des déchetteries. La mairie de Crest s’inquiète...

Quel sera l’avenir de la déchetterie de Crest ? C’est la question qui, ces dernières semaines, agite l’exécutif municipal crestois. Une question et une inquiétude qui ont fini par s’inviter au conseil communautaire de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), le jeudi 22 avril. À la fin d’une assemblée qui s’était déroulée rapidement et sans heurt (c’est assez rare pour être signalé), Stéphanie Karcher, la maire de Crest, a lancé un pavé dans la mare en révélant l’existence d’une étude commandée par la 3CPS en vue d’une réorganisation du service des déchetteries intercommunales. La gestion des déchetteries de Crest, Aouste-sur-Sye et Saillans est en effet du ressort de la communauté de communes depuis 2014...

Article publié dans Le Crestois du 13 juin 2025