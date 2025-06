La sous-préfète à la Charette

La Sauvegarde 26 a accueilli Véronique Simonin.

C’est un rendez-vous que les jeunes du lycée Armorin connaissent bien, et apprécient. Une fois par mois, depuis plus d’une décennie, la Charrette santé de la Sauvegarde 26 se pose dans le square de la Résistance, à côté de leur lycée. Géraldine et Alexis, éducateurs de rue, et Sophie, psychologue de rue, les accueillent pour leur parler prévention, sexualité, drogue et tous les sujets qu’ils n’osent pas forcément aborder avec leurs parents et amis...

Article publié dans Le Crestois du 13 juin 2025