Top départ pour le projet natation scolaire !

Communiqué de presse de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD)

La communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD) engage un projet ambitieux pour l’apprentissage de la natation aux plus jeunes. Tout au long du mois de juin, plus d’une centaine d’élèves issus de six écoles du territoire participeront à un cycle de huit séances de natation encadrées par des maîtres-nageurs professionnels...

Communiqué publié dans Le Crestois du 13 juin 2025