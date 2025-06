La magie de la Fête médiévale

La 19e édition des Médiévales a enchanté la ville les 7 et 8 juin.

Qui a vu la sorcière rôder dans les rues de la vieille ville, les samedi 7 et dimanche 8 juin dernier ? Le Crestois semble bien l’avoir vue remonter la montée du pont, belle et mystérieuse, suivie par une bande d’enfants. Que sont devenus ces malheureux bambins ? Rien de bien grave, on présume. Lors du lancement de cette Fête médiévale, organisée par la mairie de Crest et qui s’est déroulée les 7 et 8 juin, Alain Canet, le directeur artistique l’a bien dit : « Nous n’avons invité que des sorcières qui guérissent ».

Devant les autres membres du conseil municipal, Sarah Duvauchelle, adjointe déléguée aux commerces et aux associations de Crest a surtout promis une fête « ouverte, pleine de magie et chaleureuse », avec les danses, de la musique, des spectacles (pour la première fois, un spectacle équestre) et un marché des potiers place des Moulins, très bien fréquenté.

Nombreux aussi sont les petits et grands qui ont loué les fabuleux costumes cousus main par Cathy, Christine et les filles du Vestiaire interoeuvres. Les amateurs de couture sont d’ailleurs invités à venir les rejoindre pour la 20e édition !

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 13 juin 2025