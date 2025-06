Les Feux d’automne, année 4, tous poissons !

Rendez-vous des bonnes volontés le 17 juin pour préparer l’organisation.

Le collectif des associations Trans’Versale, Rebond, l’Atelier de Zita, Exilés et Crestois, Les Polissons de la rue Peysson prépare sa quatrième fête des Feux d’Automne.

Pour brûler l’été et fêter l’arrivée de l’automne, nous célébrerons la rivière, sa rigolade et ses mystères le vendredi 26 septembre de 19 heures à 23 heures. De l’ancien hôpital au bord de Drôme, la descente aux flambeaux, accompagnée de fanfares et de poissons lumineux, sillonnera la rue Sain-François, la place Carcavel, la rue Peysson, la place Julien et la place de l’Église pour rejoindre la rivière à l’aire des canoës en passant par le Pont Mistral. En bord de Drôme, traditionnelle soupe au pistou, musique, chansons et grand frisson pour brûler la Créature maléfique au son du djembé.

Mais avant, nous avons besoin de votre imagination, de vos bras et de vos jambes pour le plus gros, qui reste à préparer : encadrement du cortège, distribution des flyers, épluchage des légumes, installation et rangement, service buvette et soupe et communication.

Rejoignez-nous mardi 17 juin à 18 h 30, 10 rue Peysson pour une réunion élargie à toutes les bonnes volontés.

Le collectif des Feux d’Automne

Contact : 06 01 85 16 89.

Article publié dans Le Crestois du 13 juin 2025