Prêts d’honneur, circuit court et convivialité

Initiative vallée de la Drôme était en assemblée générale.

Vendredi 23 mai, c’était l’assemblée générale (AG) de l’association Initiative vallée de la Drôme diois (IVDD) à l’espace Saint-Jean à Crest. C’est la présidente Magalie Granjeon qui animait cette séance. Une cinquantaine de chefs d’entreprise, d’élus ou de représentants d’organismes financiers, de créateurs ou repreneurs d’entreprises, et d’administrateurs lui faisait face. Cette AG conviviale s’est terminée par un chaleureux barbecue.

Créée en 1998, IVDD accorde des prêts d’honneur à taux zéro aux créateurs d’entreprise des trois communautés de communes de la vallée. Elle accompagne gratuitement 175 porteurs de projets, avec un suivi personnalisé et le recours possible à des experts. Cela permet une meilleure « survie » des créations. En 2024, IVDD a reçu 113 projets, accompagné 41 entrepreneurs (19 créateurs, 13 repreneurs et 9 développeurs d’entreprise), accordé plus de 366 000 euros de prêt.

L’association se finance grâce à des subventions obtenues auprès d’acteurs privés et publics. À compter de 2026, le Département va supprimer sa subvention de 25 000 euros (plus de 10 % du budget). Pour pallier ce manque, IVDD a déjà entrepris de diversifier son financement : augmentation des cotisations dès 2025, développement du mécénat..

L’association fonctionne aussi grâce à deux salariés et de très nombreux bénévoles. Elle organise deux fois l’an des rencontres réseau ou filière. Elle cherche des lieux atypiques pour accueillir une quarantaine de participants. À bon entendeur !

Patricia Tripotin, des Chocolats Frigoulette, a obtenu en 2024 le grand prix Initiative « O féminin », concours interne réservé aux entrepreneures financées par les réseaux France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes. Une édition drômoise de ce concours est prévue le 9 octobre prochain à Eurre. Affaire à suivre !

Frédérique Armantine

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025