Les députés au chevet du train de nuit

Retards chroniques, voyages annulés, voitures et matériel vétustes… Les parlementaires réclament des investissements.

Paris-Briançon, pire ligne ferroviaire de France ? C’est, en tout cas, le constat dressé en 2023 et 2024 par le site web spécialisé en classements en tout genre villedereve.fr, se basant sur la ponctualité des lignes nationales et régionales. L’année dernière, 52 % des trains sont arrivés aux terminus avec plus de quinze minutes de retard.

Selon Cédric Abonnenc, conducteur de train sur cette ligne historique et secrétaire du syndicat CGT cheminots à Valence, ces retards à répétition s’expliquent d’abord par le fait que ce train de nuit emprunte une ligne unique : impossible de croiser un autre train...

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025