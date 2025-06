Des retenues d’eau en projet pour stocker jusqu’à 3 millions de m3

L’étude lancée par le Syndicat d’irrigation drômois et la CCVD avance. Une zone pour implanter une à plusieurs retenues au sud de Crest a été définie.



Plusieurs retenues d’eau pourraient être construites dans les zones blanchies.

Source : Syndicat d’irrigation drômois

Il y a un peu moins d’un an, en septembre 2024, la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) et le Syndicat d’irrigation drômois (Sid) lançaient une étude pour créer des retenues d’eau, pour un volume annoncé d’environ un million de mètres cubes sur le secteur de Crest-Sud. De fait, pour les agriculteurs de cette zone, le seul accès à l’irrigation – en plus des cent mille mètres cubes que contient la réserve de Choméane et qui ne peuvent satisfaire tous les besoins – se fait en pompant l’eau de la Drôme. Ce qui n’est évidemment pas sans poser problème : dès que le débit de la rivière est inférieur à 1,1 mètre cube par seconde, ce qui est de plus en plus fréquent avec des épisodes de sécheresse intense, il leur est interdit de pomper dans la rivière. Les agriculteurs doivent alors s’organiser avec des restrictions drastiques en mettant en place des tours d’eau. Ce qui met en péril certaines exploitations.

D’où l’idée, soutenue par le Sid et la CCVD, de créer des retenues...

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025