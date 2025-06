L’association OMPT aide les écoliers tchadiens, et vous ?

OMPT (Opération médicaments pour le Tchad) est une association loi 1901 créée en en 1988 à Crest. Après dix ans d’activité, OMPT s’est endormie durant vingt ans. Fin 2018, elle se réveille, lorsqu’un de ses membres se rend au Tchad (Afrique centrale) et visite l’école à Mandjafa qu’il avait parrainée auparavant.

OMPT a été fondée par une famille française originaire du Tchad. Celle-ci prend conscience qu’il n’y a toujours pas d’associations pour aider ces enfants à étudier de manière convenable : pas de bureaux, pas de chaises, peu de fournitures scolaires y compris pour les enseignants, ainsi que peu de médicaments dans les hôpitaux. L’école primaire se situe à Mandjafa (à 20 km de N’djamena). Elle compte 621 élèves et il y a entre 60 à 100 enfants par classe.

Nos actions pour récolter des fonds : paquetages de livres dans une librairie à Lyon, vide-greniers et marchés (secteur Drôme). En 2024, l’ensemble scolaire St Louis nous a fait un don grâce au « Bol de riz ». Nous plaçons des tirelires dans des commerces (Dégaine ta frip’ à Crest), à Lyon et Paris, car nous récoltons plus d’argent dans les grandes agglomérations.

L’OMPT assure la transparence des dons grâce à un de ses membres sur place qui, à chaque remise de fournitures scolaires et médicales, envoie des preuves visuelles à l’association en France. L’association collecte des dons sur HelloAsso, cagnotte en ligne spécialisée pour les associations loi 1901.

Marie-Agnès Sonzogni, secrétaire de OMPT

Plus d’infos : compte Instagram, @OMPTtchad

ou contacter Marie -Agnès au 06 40 49 65 91.

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025