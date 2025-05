Plan de gestion de l’eau : où en sommes-nous ?

Comment gérer l’eau quand la ressource se fait de plus en plus rare ?

Le mardi 13 mai, la salle des fêtes d’Allex a accueilli un comité de pilotage du Projet de territoire pour la gestion des eaux (PTGE) animé par Claire Petitjean, du Syndicat mixte de la rivière Drôme, Frédéric Tron, vice-président de la Commission locale de l’eau (CLE), et Cédric Proust, chargé d’animation en cette même commission. Face à eux se trouvaient les différents acteurs du projet afin de se voir confier leurs actions respectives et de prendre part à un point sur la gestion de l’eau dans la vallée de la Drôme.

Depuis 30 ans, la ressource en eau est officiellement reconnue comme insuffisante pour répondre aux besoins du territoire en matière d’eau potable, d’agriculture et d’industrie. Les volumes prélevables par usage ont été alors déterminés. En 2015, un Plan de gestion de la ressource en eau a été approuvé par la CLE, préconisant une diminution de 15 % des prélèvements par usage et proposant des actions pour atteindre cet objectif. Malgré cela, et en dépit de nombreux efforts fournis notamment par le secteur agricole, il a été constaté en 2023 que les volumes prélevables demeuraient non atteints. ...

Article publié dans le Crestois du vendredi 30 mai 2025.