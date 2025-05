L’étude sur le karst de la Gervanne inquiète

Un collectif citoyen surveille cette étude comme le lait sur le feu. La politique s'en mêle...

Tout avait pourtant commencé dans le calme... Le lundi 19 mai, le collectif Sauvez la Gervanne invitait les habitants de la vallée à une réunion publique, à la salle des fêtes de Beaufort. L’objet de la réunion ? L’étude actuellement menée par les communautés de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et du Val de Drôme (CCVD), avec le Syndicat mixte des eaux Drôme et Gervanne (SMEDG), sur le karst de la Gervanne. Une gigantesque réserve d’eau potable que les pouvoirs publics aimeraient connaître davantage pour pouvoir peut-être, un jour prochain, en faire une source d’approvisionnement en eau complémentaire pour les habitants de la vallée de la Drôme...

Un dossier complexe que les membres de Sauver la Gervanne ont promis, en préambule, d’aborder « en dehors de toute considération politique ». Une promesse formulée par Denis Serret, habitant de Blacons et élu de l’opposition municipale, qui n’a vraisemblablement pas convaincu les élus de la majorité de Beaufort, qui soutiennent le projet. ...

Article publié dans le Crestois du vendredi 30 mai 2025.