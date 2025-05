Le Crestois est sur Insta !

Le journal se lance sur un nouveau réseau...

Mesdames et messieurs, Le Crestois s’offre un élan de jeunesse et débarque sur Instagram ! Vous pouvez désormais retrouver nos articles sous format Reel et carrousel (compilation de photos) ainsi que du contenu fun. Le premier Reel est déjà en ligne, il suffit de scanner le QR code ci-dessous pour accéder directement à la page.

Noémie et Mathias, stagiaires au Crestois

Note de la rédaction :

Merci à Noémie Bertomeu, en stage au Crestois, d’avoir orchestré d’une main de maître cette entrée en fanfare sur un nouveau réseau social numérique !

Article publié dans le Crestois du vendredi 30 mai 2025.