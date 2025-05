La santé des sols en question

Nos sols sont des laboratoires vivants de l’UE.

Mercredi 14 mai, un groupe constitué de quatre-vingt personnes s’est partagé la visite de quatre exploitations agricoles de la vallée. Parmi ces personnes se trouvaient des représentants de la chambre d’agriculture de la Drôme, de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FIBL), de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), et du Groupe de recherche en agriculture biologique (Grab). Des délégations grecques et espagnoles, constituées d’agriculteurs, de conseillers techniques et d’acteurs politiques faisaient également partie de l’assemblée. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du projet Solvi’Terra, un « laboratoire vivant » drômois membre du projet européen Gov4all, financé par l’Union européenne....

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans le Crestois du vendredi 30 mai 2025.