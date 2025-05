Ah que Johnny était au Bar de la gare !

John Logan a enflammé le dancefloor et fait chauffer le zinc.

C’est un rendez-vous que les habitués du Bar de la gare et les nostalgiques de Johnny Hallyday n’auraient manqué pour rien au monde… Le samedi 24 mai, John Logan, fan inconditionnel de l’idole des jeunes et acteur de la tournée Âge tendre et tête de bois, était au Bar de la gare, où il n’a pas manqué... d’allumer le feu !

John Logan est un ami de longue date de Kristian, le patron de cette institution du quartier Bourg : les deux garçons se sont rencontrés pendant une tournée d’Âge tendre, il y a quinze ans de cela ! Et ce n’est autre que « tonton Raymond » (Planel de son som) qui les a présentés l’un à l’autre, puisque ce dernier était, lui aussi, un membre actif d’Âge tendre. Raymond était entre autres chauffeur du chanteur Demis Roussos, mais avait, à en croire ses camarades, bien d’autres casquettes !

Nos trois gaillards avaient en outre un autre ami commun : le regretté Patrick Carrier, régisseur d’Âge tendre, originaire de Chateauneuf-sur-Isère. Sur la photo, on reconnaitra, de gauche à droite, David, tonton Raymond, John Logan, Nanou, Kristian et Jacques.

M. C.

Article publié dans Le Crestois du 30 mai 2025