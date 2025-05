Quatre-vingt-dix ans de basket à Crest !

Le club de basket prépare une grande fête, qui se déroulera le samedi 5 juillet.



Une partie de la bande des « Anciens du Petit stade »

C’est un pilier du sport crestois, le basket, qui s’apprête à fêter ses quatre-vingt-dix ans. C’est en effet en 1935, quarante-deux ans après la première partie européenne disputée à Paris, que ce sport venu des États-Unis s’installe dans la cité des Arnaud avec la création de deux associations : l’Espérance crestoise, présidée par Léopold Barral, et les Éclaireurs unionistes, animée par Raoul Bernard et Jean Latune. Et c’est en 1947 que la pratique se fédère avec la création de l’Union sportive Crest, une société omnisports...

Article publié dans Le Crestois du 30 mai 2025