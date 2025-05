Aelia, un nouveau restaurant végétarien

Il est ouvert cinq jours par semaine, cours Joubernon.

Aelia, en plus d’être un prénom porté par des impératrices romaines ou byzantines, désigne une petite punaise qui vit sur les graminées et qui se nourrit de graines et de tiges. C’est elle qui a inspiré à Fanny Brault et Thibault Morra le nom de leur nouveau restaurant, ouvert depuis le jeudi 22 mai cours Joubernon (au 25 rue Aristide-Dumont), à la place de La Note gourmande.

Un restaurant végétarien et végétalien, avec des produits 100 % biologiques et majoritairement locaux...

Article publié dans Le Crestois du 30 mai 2025