Une Dégust’ en centre-ville

À 21 ans, Ulysse Campanale vient d’ouvrir un restaurant associatif à Crest.

Un grand sourire derrière le comptoir et plein d’ambition. C’est dans le local appartenant anciennement à la boulangerie Granon qu’Ulysse Campanale a choisi d’ouvrir un restaurant associatif : la Dégust. Le samedi 10 mai, au 8 rue de l’Hôtel-de-Ville, a débuté la période de pré-ouverture, qui durera jusqu’au 31 mai. Le restaurant ouvrira complètement en juin, avec une carte plus rodée. Son ambition : rendre accessible au plus grand nombre, surtout à la jeunesse, une cuisine « saine et gourmande »...

Article publié dans Le Crestois du 30 mai 2025