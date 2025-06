Les sorcières à l’honneur à la Fête médiévale

On en parle depuis quelque temps, et c’est maintenant ! À partir de samedi, notre bonne ville va vibrer au son d’accords médiévaux, de coups d’estoc et de taille, de cavalcades enflammées. Trois jours de festivités où magie, histoire et folklore se mêleront dans une ambiance spectaculaire, grâce à un programme riche porté par plus de quinze partenaires associatifs et institutionnels.

Spectacles équestres, concerts, campements historiques, jeux, ateliers, marchés et animations immersives rythmeront la ville entière. Tout commence vendredi 6 juin à 21h30, sur les bords de Drôme, avec un prélude musical. Voici les principaux points du programme...

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025