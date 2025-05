La piscine de Crest ouvrira le 3 juin

Nouveauté cette année : un snack local et bio.

Si vous avez un coup de chaud pendant ce mois de juin, bonne nouvelle : la piscine de Crest rouvre ses portes aux nageurs le mardi 3 juin. C’est ce qu’a annoncé, lors d’un point presse le mardi 20 mai, Florian Bobichon, maître-nageur à Crest, en compagnie de Denis Benoit, président de la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et d’Alexis Pétroff, responsable du pôle technique et environnement de l’intercommunalité.

Pour cet été 2025, la 3CPS a investi dans du nouveau matériel pédagogique pour l’accueil des écoles, et a installé un tobogan dans le petit bassin...

Article publié dans Le Crestois du 23 mai 2025