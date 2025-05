Mireille Vallet : une oeuvre atypique

Au Phare d’Allex, le vendredi 16 mai, avait lieu le vernissage de l’oeuvre de Mireille Vallet, peintre textile de la vallée de la Drôme.

L’artiste commence par des patchworks de tissus qu’elle appelle élégamment « les beaux restes », rehaussés par des fils précieux, utilisant ce qu’elle trouve, comme ce châle de cachemire improbable récupéré dans une poubelle cévenole...

Elle se prend ensuite de passion pour la teinture. Elle propose, par exemple, dans l’exposition un exercice de style, sérigraphiant la silhouette de Charlie Chaplin dans différents bains de teinture pour former une suite de nuances colorées qui évoque la pellicule du cinématographe. La pièce la plus imposante de l’exposition (310 x 154 cm) reproduit le manteau de la « bella » Simonetta Vespucci, la « Sans Pareille » qui inspira la Vénus de Botticelli. La mort, à 23 ans, de celle qui incarnait alors l’idéal de la beauté féminine à la Renaissance provoqua une grande émotion à Florence. Mireille Vallet lui rend ici hommage avec des tissus (velours, ramie, soie) sérigraphiés de motifs à la grenade et teints à la garance, jouant sur les concentrations de mordant à l’alun pour les teintes vives et de mordant au fer pour les teintes sombres, donnant un éclat nuancé aux fruits, aux feuilles et aux fleurs de la grenade.

Dans une autre palette de couleurs, Mireille Vallet propose son interprétation textile de la mosaïque de la basilique de Saint-Apollinaire de Classe, près de Ravenne, dont la partie basse de l’abside représente une prairie verdoyante. La chlamyde de Mireille Vallet, parsemée de motifs végétaux, intitulé Jardin du paradis, reproduit ces verts lumineux grâce à un bain de teinture à la gaude et à l’indigo.

Vous pouvez retrouver d’autres créations : costumes imaginaires, vitraux, textiles, shiboris et autres patchworks précieux sur son site web mval9254.wixsite.com/mireillevallet.

F. Sabatier

Article publié dans Le Crestois du 23 mai 2025