La folle course de Michel Torres

Le Blaconnais a tout donné dans une course de 6 jours non-stop.

Une force de la nature... Michel Torres, que les lecteurs et lectrices du Crestois connaissent peut-être pour avoir suivi son parcours sportif depuis des décennies, a encore réalisé un exploit. À 70 ans passés, ce fanatique Blaconnais de la course à pied participait, entre le 28 avril et le 4 mai, au Championnat du monde de course à pied et de marche athlétique, à Vallon-Pont-d’Arc, en Ardèche.

Le principe de l’épreuve ? Courir ou marcher six jours et six nuits non-stop...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 16 mai 2025