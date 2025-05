La vallée pond son succès dans le Royans

Des producteurs du Val de Drôme participaient à la Fête de la poule.

Ravioles, poules, graines et enfants heureux : le 3 mai, Saint- Laurent-en-Royans a battu des ailes sous le soleil de la convivialité. La vallée de la Drôme, en embuscade, a su se faire remarquer… et savourer. Il n’était pas encore midi que la fête battait son plein. La paisible commune de Saint-Laurent-en-Royans s’est transformée en véritable bassecour en fête pour accueillir la grande Fête de la poule et de la graine, un événement populaire, agricole et gourmand, co-organisé par l’association Ouantia Grise du Vercors et la médiathèque de Saint-Laurent, sous la houlette bienveillante de Janine Girodin, gardienne passionnée de la grainothèque, et d’Evelyne Tézier, présidente engagée...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 mai 2025