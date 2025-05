À Aouste, marché pluvieux, marché heureux ?

Un nouveau marché se lance dans le centre-bourg les dimanches matins.



De g. à d. Sébastien Choupas, Sarah Loyer, Hélène Béchet, Fanny Dupraz, Laura Pandelle,

et Julia d’Almeida Guilherme devant

Place de feu la Poste, au coeur du centre-bourg d’Aouste-sur- Sye, régnait une activité fébrile en ce premier dimanche matin de mai. De grandes tables, des bancs, un barnum sous lequel s’activait un petit groupe de bénévoles ; des stands de producteurs qui s’égayaient place de l’Église et Grande rue. Plus loin, l’Épicerie géniale et la maison Guyon, ouvertes, elles aussi... Derrière les bénévoles, un grand tableau blanc avec une question : « Que voulons-nous pour notre alimentation demain ? » Vous étiez invité à piocher un objet dans un panier d’osier et à partager le souvenir d’une injustice alimentaire. Le ton était donné !...

Article publié dans Le Crestois du 9 mai 2025