Communiqué de l’association Sorties de secours

Grâce à votre générosité, vos prêts solidaires et vos dons – petits ou grands – le rachat de l’Hydre va pouvoir se faire. Les 65 000 euros nécessaires pour acquérir le local sont réunis (environ 40 000 euros de prêts et 28 181 euros de dons). Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à l’appel lancé par l’association...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de ce communiqué est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Communiqué publié dans Le Crestois du 9 mai 2025