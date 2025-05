Les paysages de lavandes classés au patrimoine mondial en 2029 ?

Ce classement permettrait, entre autres, de mieux protéger la filière lavandicole historique, fragilisée ces dernières années.

Comme le Mont-Saint-Michel, les lagons de Nouvelle-Calédonie, le centre historique d’Avignon ou le Pont du Gard, les « paysages de lavandes en Provence » vont-ils devenir un bien classé au patrimoine mondial de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) ? C’est ce qu’aimeraient en tout cas les amoureux de cette plante médicinale à la beauté reconnue dans le monde entier, à la couleur et au parfum sans pareils, symbole de nombreuses contrées du sud de la France, dont la Drôme.

À l’origine de la candidature à ce classement, qui regroupe depuis 1972 un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, le Grand maître de la commanderie de la Lavande, Francis Vidal, et plusieurs producteurs comme Alain Aubanel, installé dans le Diois à Menglon et président du syndicat des plantes à parfum, aromatiques et médicinales...

