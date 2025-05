Les Amis du Crestois en assemblée générale le vendredi 9 mai

Rendez-vous à partir de 18h30 à la salle de l’Amape de Crest, 36 rue des Alpes.

L’association des Amis du Crestois va fêter ses deux ans. Forte de la mobilisation des habitantes et habitants, l’association contribue au développement du journal Le Crestois.

Les douze derniers mois ont été riches en actions : vente à la criée sur le marché de Crest et durant le Crest jazz festival, tournée de distribution du vendredi matin, corrections au journal, rencontres avec les habitantes et habitants, conférences, Garage des arts...

Notre assemblée générale (AG) sera l’occasion de faire le point sur nos diverses activités, sur nos finances et d’échanger avec les associés de la Scop Le Crestois. Si le journal a montré sa résilience, il reste toutefois fragile et a encore besoin de tout notre soutien pour, par exemple, accompagner le développement du numérique. Notre ambition est de poursuivre les actions engagées et de permettre à chacun et chacune de soutenir le journal à sa façon en offrant un cadre et des ressources au projet qu’il ou elle présentera.

Notre AG sera aussi le bon moment pour vous de renouveler votre engagement par adhésion à l’association et, peut-être, de vous investir dans des actions pour conforter les activités du Crestois.

Et, à ne pas manquer avant le début de cette AG prévu à 20 heures, le débat avec le journaliste François Bonnet à 18h30. Passé par Libération, Le Monde, Marianne, cofondateur de Mediapart, il est aujourd’hui président du Fonds pour une presse libre, associé de la Scop Le Crestois. Il évo­quera, entre autres, le rôle capital des lecteurs pour faire vivre une presse indépendante.

Les Amis du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 2 mai 2025