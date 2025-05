L’échange local a toujours la cote

Le système d’échange local rayonne dans toute la vallée.

Chaque premier et troisième samedi du mois, entre 10h30 et 12 heures, les bénévoles du système d’échange local (Sel) de Crest tiennent une permanence au café associatif l’Hydre. L’échange de plantes et de graines était au programme de celle du 19 avril...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 mai 2025