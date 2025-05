Place au Challenge vallée de la Drôme

Rendez-vous du 9 au 11 mai pour des courses à pied endiablées.

« Le plus gros évènement sportif de Crest ! », s’enthousiasme Caryl Fraud, élu aux sports à la mairie de Crest. « Et même de la vallée ! », renchérit Jack Peyrard, président de l’association Marathon nature de la Drôme, qui organise tous les ans le Challenge vallée de la Drôme, célèbre rassemblement des fanatiques du trail et de la course à pied.

Le jeudi 24 avril, des représentants de l’association et de la municipalité se sont retrouvés au pied de la Tour de Crest...

Article publié dans Le Crestois du 2 mai 2025